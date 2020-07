Le ultime news Inter mettono in evidenza il sorteggio della Final Eight di Europa League di questa mattina in quel di Nyon. Possibile derby italiano

Non solo Champions, oggi alle 13 in quel di Nyon avverrà anche il sorteggio degli accoppiamenti della Final Eight di Europa League che, come noto, si disputerà interamente in Germania. Il 5-6 agosto andranno in scena le restanti partite degli ottavi, tra cui in gara secca Inter-Gefate, mentre il 10-11 agosto comincerà di fatto la Final Eight con partite sempre a eliminazione diretta; 16-17 agosto le semifinali, il 21 la finale a Colonia. Possibili gli incroci con squadre dello stesso Paese, quindi anche una sfida tra i nerazzurri di Conte e la Roma (impegnata col Siviglia) di Fonseca.

Copenhagen-Istanbul Basaksehir (andata 0-1)

Wolverhampton-Olympiacos (andata 1-1)

Bayer Leverkusen-Rangers (andata 3-1)

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (andata 2-1)

Basilea-Eintracht Francoforte (andata 3-0)

Manchester United-LASK Linz (andata 5-0)

Inter-Getafe (gara unica)

Siviglia-Roma (gara unica)

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte dice addio | “Zhang ha deciso per l’esonero”