Inter, rivelazione choc: “Chiamata per dirmi che mi hanno venduto alla Juve”

Clamoroso retroscena di calciomercato sul passaggio del difensore dai nerazzurri ai bianconeri

Tra Inter e Juventus non corre buon sangue. Lo dimostra il fatto che sono passati più di dieci anni (era l’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato del 2015, ndr) quando i due club hanno fatto un affare insieme. In quel caso il fantasista brasiliano Hernanes si trasferì da Milano a Torino per 13 milioni di euro. Gli altri tentativi di trattative sono tutti naufragati, in particolare il famoso scambio tra Vucinic e Guarin. Adesso la storia può cambiare.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un interessamento della Juve e in particolare del suo allenatore Spalletti per il centrocampista romano Davide Frattesi. Magari in un affare che coinvolga anche il terzino Andrea Cambiaso. Difficile comunque che possa andare in porto uno scambio. Intanto, tornando al passato, Fabio Cannavaro racconta il suo trasferimento dall’Inter alla Vecchia Signora nel 2005. Ecco le sue parole ad Amazon Prime.

“In quei giorni mi chiamò Oriali (ai tempi responsabile dell’area tecnica nerazzurra, ndr) per dirmi che mi avevano venduto: avevano deciso di cedere me e Vieri. ‘La società vuole cambiare‘, mi disse. Sono andato alla Juventus dove guadagnavo meno di quello che prendevo all’Inter, quindi non è che sono stato io a voler andare a Torino. Sono state le circostanze che mi hanno portato a traferirmi in bianconero”.