Bivio Inter, possibile maxi plusvalenza. Ma rischio pentimento

Svolta di mercato per i nerazzurri. Marotta può fare un grande colpo in uscita, ma Chivu sarà d’accordo?

Quella che sta per iniziare sarà un’estate caldissima per l’Inter. Tra acquisti e cessioni, ci sarà un gran movimento ad Appiano Gentile. Il fondo Oaktree ha già detto che farà la sua parte garantendo un budget di partenza, ma Marotta e Ausilio dovranno comunque essere bravi a far quadrare i conti. A tal proposito il club nerazzurro si troverà di fronte ad un bivio per quanto riguarda un calciatore molto ambito.

Si tratta di Aleksandar Stankovic. In Viale della Liberazione sono tutti convinti di spendere i 23 milioni di euro necessari per riacquistarlo dal Club Brugge. La sua prima stagione tra i professionisti in Belgio è stata molto positiva e anche in Champions League il centrocampista serbo si è messo in mostra. Tanto che, come riporta il quotidiano Libero, sarebbero arrivate due offerte dalla Premier, di cui una da 40 milioni.

L’Inter è davanti ad un bivio: c’è la possibilità di mettere subito a bilancio una plusvalenza da 17 milioni. Se si considerano i 10 incassati un anno fa, si tratta di quasi 30 milioni per un giocatore con zero presenze in prima squadra. Il rischio è di pentirsene in futuro: magari tra dodici mesi il cartellino di Stankovic varrà il doppio… Verrà sentito anche il parere di Chivu, che lo conosce bene avendolo allenato in Primavera.