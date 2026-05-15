Bivio Inter, possibile maxi plusvalenza. Ma rischio pentimento

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Svolta di mercato per i nerazzurri. Marotta può fare un grande colpo in uscita, ma Chivu sarà d’accordo?

Quella che sta per iniziare sarà un’estate caldissima per l’Inter. Tra acquisti e cessioni, ci sarà un gran movimento ad Appiano Gentile. Il fondo Oaktree ha già detto che farà la sua parte garantendo un budget di partenza, ma Marotta e Ausilio dovranno comunque essere bravi a far quadrare i conti. A tal proposito il club nerazzurro si troverà di fronte ad un bivio per quanto riguarda un calciatore molto ambito.

Calciomercato Inter, Ausilio e Marotta pensano ad una plusvalenza con Stankovic
Ausilio e Marotta pensano ad una plusvalenza con Stankovic (foto Ansa / AI) – Interlive.it

Si tratta di Aleksandar Stankovic. In Viale della Liberazione sono tutti convinti di spendere i 23 milioni di euro necessari per riacquistarlo dal Club Brugge. La sua prima stagione tra i professionisti in Belgio è stata molto positiva e anche in Champions League il centrocampista serbo si è messo in mostra. Tanto che, come riporta il quotidiano Libero, sarebbero arrivate due offerte dalla Premier, di cui una da 40 milioni.

L’Inter è davanti ad un bivio: c’è la possibilità di mettere subito a bilancio una plusvalenza da 17 milioni. Se si considerano i 10 incassati un anno fa, si tratta di quasi 30 milioni per un giocatore con zero presenze in prima squadra. Il rischio è di pentirsene in futuro: magari tra dodici mesi il cartellino di Stankovic varrà il doppio… Verrà sentito anche il parere di Chivu, che lo conosce bene avendolo allenato in Primavera.