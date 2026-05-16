Rilanciato dopo il flop al Real Madrid, occasione Inter a 12 milioni

Marotta e Ausilio pronti a scommettere su un ex prodigio dei blancos che ha ancora 25 anni

Ci sono calciatori che sbocciano giovanissimi, altri che hanno bisogno di più tempo per maturare. Se poi giochi in un top club come il Real Madrid, le pressioni e le aspettative aumentano e non è facile emergere. È un po’ la storia di Antonio Blanco, centrocampista spagnolo classe 2000 che era considerato un grande talento nelle giovanili delle Merengues, ma poi è stato ceduto per appena 4 milioni di euro.

Nel 2023 lo ha acquisto l’Alaves, dove Blanco è riuscito a rilanciare la sua carriera. Grazie al successo sul Barcellona, a due giornate dal termine della Liga i biancoblu sarebbero salvi, ma c’è un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Il suo contratto con il club di Vitoria scade tra tredici mesi e quindi in estate può diventare una vera e propria occasione sul mercato.

Secondo il sito spagnolo fichajes.net, anche l’Inter sarebbe sulle tracce. Con la probabile cessione di Frattesi e con Mkhitaryan in scadenza di contratto che potrebbe ritirarsi, i nerazzurri cercano rinforzi in mediana. L’affare potrebbe andare in porto per cifre molto contenute: si parla di 12 milioni di euro. Marotta e Ausilio sembrano pronti a scommettere che le qualità di Blanco si adatterebbero perfettamente al calcio italiano. Staremo a vedere.