Le ultime news Inter mettono in evidenza l’avversaria dell’Inter in Europa League in caso di approdo ai quarti di finale

E’ terminato il sorteggio della final eight di Europa League. Nei quarti, in caso di successo contro il Getafe, l’Inter di Conte affronterebbe la vincente di Rangers-Bayer Leverkusen. Molto probabilmente i tedeschi, vista la vittoria per 3-1 in Scozia nella gara d’andata.

