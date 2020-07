Ansia per Lukaku | Le ultime in vista di Inter-Torino

Le ultime news Inter si focalizzano su Romelu Lukaku e la sua probabile assenza nel match contro il Torino in programma lunedì sera al ‘Meazza’

Ansia Lukaku in casa Inter. Nella sfida col Verona il centravanti belga ha accusato un fastidio tra l’adduttore della coscia destra e l’anca, tanto che Conte è stato costretto a sostituirlo prima della fine. Il ‘Corriere dello Sport’ parla di possibili esami in giornata qualora il fastidio non dovesse essere scomparso. Il tecnico potrebbe comunque risparmiarlo, in via precauzionale, per la sfida di lunedì sera contro il Torino. In tal caso la coppia d’attacco sarebbe formata da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

