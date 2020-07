Inter, guai per Brozovic | Ritirata la patente: i dettagli

Le ultime news Inter si concentrano su Marcelo Brozovic al quale è stata ritirata la patente nella notte tra venerdì e sabato

Momentaccio per l’Inter. Dai problemi sul campo a quelli extra-campo in cui torna protagonista Marcelo Brozovic, peraltro uno dei big messi in discussione in questi ultimi giorni. Come riporta ‘Gazzetta.it’, nella notte tra venerdì e sabato, in zona Porta Genova, al croato è stata ritirata la patente. Il centrocampista nerazzurro è passato col rosso venendo subito dopo fermato da una pattuglia dei carabinieri. Poi è stato sottoposto all’alcoltest, superando di poco i limiti consentiti. E così gli è stata ritirata la patente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Maxi-affare col Cagliari

Calciomercato Inter, Brozovic resta elemento determinante: l’obiettivo di Marotta

Brozovic resta comunque uno dei punti fermi dell’Inter di Conte, con la società non intenzionata a privarsene bensì a blindarlo con un nuovo contratto. Nell’attuale, in scadenza nel giugno 2022, è presente una clausola risolutiva da circa 60 milioni di euro che Marotta punta a innalzare se non a eliminare del tutto. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. La trattativa non ha ancora subito una impennata, probabile che ciò possa avvenire una volta terminata la stagione. Sul classe ’92 si registra tuttavia l’interesse di alcune big europee, vedi Liverpool e Real Madrid, anche se fin qui non sono giunte offerte concrete per il suo cartellino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, occasione Bale | La possibile offerta