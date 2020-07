Stando a indiscrezioni Milan Skriniar non è più intoccabile e di conseguenza può partire nella prossima sessione di calciomercato. Sul centrale slovacco, autore di una stagione sottotono non solo per via della difesa a tre, è tornato alla carica un top club con una offerta molto importante che l’Inter sta valutando. Ecco i dettagli.

