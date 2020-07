Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto il rilancio dei nerazzurri per Edin Dzeko. Stavolta l’accordo con la Roma può essere trovato

Marotta non ha dato certezze assolute sulla permanenza di Conte, ma il ritorno su Edin Dzeko è un chiaro segnale sull’intenzione di andare avanti con il tecnico salentino. Come noto, infatti, il bomber bosniaco è un vecchio pallino dell’allenatore nerazzurro, oltre che un colpo sfumato nella passata estate quando veniva invece dato pressoché per certo. Alla fine il classe ’86 rinnovò fino al giugno 2022 il suo contratto con la Roma, ora però apertissima alla sua cessione per questioni ecnomiche legate soprattutto al suo ingaggio da oltre 6 milioni a stagione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Skriniar o Lautaro | Conte ha scelto chi ‘sacrificare’

Calciomercato Inter, Dzeko in nerazzurri: le cifre

Marotta ha riallacciato i contatti con l’agente del centravanti, possibile venga offerto un biennale alle stesse cifre. La società capitolina, che pensa a Milik come sostituto, vuole 15 milioni di euro ma pur di liberarsene potrebbe accettare tra gli 8 e i 10 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Conte: “Non voglio essere di troppo. Eriksen, ho bisogno di equilibrio”

Calciomercato Inter, pazza idea Bonucci | Condizione e ostacoli