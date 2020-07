Suarez ‘chiama’ Lautaro: ”Ti accoglieremo al meglio”

Lautaro Martinez resta nel mirino del Barcellona. A ‘chiamarlo’ è bomber Suarez durante un’intervista ai microfoni del ‘Mundo Deportivo’: “Se dovesse venire da noi lo aiuteremo al meglio, nel nostro contesto farebbe bene ma avrebbe bisogno di gente con esperienza. Non è facile arrivare al Barça anche se fai gol in un campionato difficile come quello italiano” ha concluso l’attaccante.

