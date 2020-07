Brozovic verso l’addio: possibile scambio per Kanté del Chelsea

L’Inter potrebbe cedere Brozovic. Secondo ‘Tuttosport’, i nerazzurri non si opporrebbero se dovesse arrivare un’offerta da 60 milioni di euro per il croato. Tuttavia, la dirigenza potrebbe accontentare Conte – se rimarrà – cercando di inserirlo in una possibile trattativa con Kanté del Chelsea, pupillo del tecnico che tornerebbe ad allenarlo molto volentieri.

