DIRETTA Spal-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

La trentatreesima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Spal e Inter allo stadio Mazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter è di scena sul campo della Spal nel posticipo che chiude la 33esima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Da una parte i nerazzurri di Conte vogliono dare seguito alla vittoria contro il Torino per scavalcare Lazio e Atalanta e portarsi al secondo posto in classifica in solitaria, mentre dellaaltra i ferraresi di Di Biagio cercano un risultato di prestigio dopo il pari col Milan per rendere meno amara l’ormai inevitabile retrocessione in Serie B. All’andata finì 2-1 per i meneghini. Interlive.it vi offre la sfida del Mazza in tempo reale.