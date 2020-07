Non solo Emerson Palmieri: c’è Carlos Augusto per la sinistra

La dirigenza dell’Inter sta cercando nuovi elementi per rinforzare la squadra, soprattutto sul settore di sinistra. Con Asamoah in partenza e Biraghi che non ha convinto pienamente, Conte vuole un nuovo innesto che permetta a Young di essere continuamente stimolato sulla sinistra. Oltre ad Emerson Palmieri, ‘La Gazzetta dello Sport’ spinge per l’interesse verso Carlos Augusto, esterno 21enne mancino del Corinthians che potrebbe diventare il nome a sorpresa dei nerazzurri per la prossima stagione.

