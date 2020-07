Le ultime news Serie A mettono in evidenza le probabili formazioni del match Spal-Inter valevole per la 33esima giornata di campionato

Antonio Conte sembra intenzionto a rilanciare Eriksen dal primo minuto nel match contro il fanalino di coda Spal in programma stasera al ‘Paolo Mazza’ e valido per la 33esima giornata di Serie A. Il trequartista dell’Inter, che con un successo si riprenderebbe il secondo posto riducendo a 6 il distacco dalla Juventus ieri fermata dal Sassuolo, scalzerebbe Borja Valero agendo alle spalle della confermatissima coppia – anche per via dell’assenza di Lukaku – composta da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Ballottaggio invece in difesa tra Godin e Skriniar, con quest’ultimo al momento favorito, mentre sulle corsie esterne dovrebbero rivedersi Candreva e Biraghi a scapito di D’Ambrosio e Young. Gagliardini, del resto alternative non ce ne sono, ancora al fianco di Brozovic in mezzo al campo. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Di Biagio verso la conferma del 4-4-2. Cerri in pole per affiancare Petagna in attacco. Arbitro della sfida Guia di Olbia.

Probabili formazioni Spal-Inter

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Murgia, D’Alessandro; Petagna, Cerri. All.Di Biagio

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic; Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. All.Conte

ARBITRO: Guia di Olbia

Dove vedere la partita

La sfida del ‘Meazza’ sarà visibile su Dazn a partire delle ore 21.45. CLICCA QUI PER ABBONARTI A DAZN!

