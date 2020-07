Colpo di scena Zaniolo: può andare via per ‘colpa’ di Fonseca

Colpo di scena Zaniolo: può andare via per ‘colpa’ di Fonseca

Colpo di scena Zaniolo: può andare via per ‘colpa’ di Fonseca

La situazione di Nicolò Zaniolo potrebbe decisamente cambiare. Secondo il ‘Corriere della Sera’, il classe 1999 potrebbe andare via a causa del tecnico Fonseca. Il recente diverbio non sarebbe andato giù al ragazzo poiché si sarebbe sentito accusato ingiustamente dall’allenatore portoghese. Tornando in auge le voci su Juventus ed Inter con le due società italiane che dovrebbero proporre una cifra di circa 80 milioni di euro per trattare il suo trasferimento.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro