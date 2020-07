Calciomercato Inter, cifra mostruosa per Conte | Tentazione dalla Premier

Arrivato all’Inter per dare la svolta al nuovo progetto nerazzurro, Antonio Conte è finito sul banco degli imputati per una stagione molto altalenante. Occhio alla tentazione dalla Premier

Prima stagione all’Inter fin qui molto altalenante per Antonio Conte che dopo una grande fase iniziale ha visto pian piano il calo di rendimento dei suoi uomini che ha portato prima all’eliminazione dalla Champions, poi a quella dalla Coppa Italia ed infine alla distanza in classifica dalla Juventus. Sfumati di fatto gli obiettivi stagionali fin troppo presto, lo stesso tecnico salentino è finito sul banco degli imputati con le primissime incertezze in merito al suo futuro in nerazzurro. Tante le voci su Conte che potrebbe persino subire il fascino della Premier League. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, tentazione inglese per Conte: carta bianca dal Newcastle

Antonio Conte parla sempre molto bene della Premier League, un amore che potrebbe destare sospetti in vista del futuro. Non è infatti da escludere un eventuale ritorno in Inghilterra da parte del tecnico salentino che ha vissuto un’esperienza certamente positiva alla guida del Chelsea. La possibile tentazione porta il nome di Newcastle.

La nuova proprietà araba è infatti estremamente vicina all’acquisto del club bianconero che avrebbe così da offrire risorse importanti. Secondo quanto sottolineato da ‘Calciomercatonews.com’ Conte infatti potrebbe essere tentato da una super offerta economica e carta bianca sul mercato da parte dei ‘Magpies’ che a suon di milioni sono pronti a tornare ad alti livelli in Premier League. Nel caso potrebbe arrivare una maxi offerta proprio per l’allenatore dell’Inter da circa 15 milioni annui, con tanto di super budget da 200/250 milioni da poter investire in sede di mercato.

