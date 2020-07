Calciomercato Inter, risale Giroud | L’annuncio dell’intermediario

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le parole di Matteo Materazzi a proposito di Giroud e del suo possibile approdo in nerazzurro

In vista della prossima stagione, Conte pretende stavolta l’acquisto di un vice Lukaku. Il preferito del tecnico è sempre Edin Dzeko, con la Roma ora ben disposta a privarsene. Rimane però alto il gradimento anche per Olivier Giroud. Intervenuto nella diretta di ‘Calciomercato.it’, l’agente Matteo Materazzi – uno degli intermediari che lo scorso gennaio provò a portare il francese in Italia, nella fattispecie prima alla stessa Inter e poi alla Lazio – ha aperto alla possibilità di una riapertura della pista Serie A per il classe ’96 di Chambery: “Il Chelsea ha voluto coprirsi le spalle ed ha depositato l’opzione per il rinnovo del suo contratto fino al 2021. Ma il mercato è sempre in fermento: il club inglese ha tanti attaccanti e potrebbe decidere alla fine di disfarsene (…)”.

Calciomercato, Materazzi: “Giroud-Inter a gennaio, affare chiuso”

“Avevamo gestito insieme a Morabito e Antonini il suo trasferimento all’Inter, che era pressoché chiuso, e poi alla Lazio, ma poi c’è stato il veto di Lampard, che non ha voluto lasciarlo partire – ha evidenziato Materazzi in conclusione – Speriamo di poterlo portare in Italia più avanti, sappiamo che il giocatore avrebbe voluto vivere un’avventura in Serie A. Inter e Lazio avrebbero ancora bisogno di un calciatore come lui“.

