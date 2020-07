Trattativa in dirittura d’arrivo in ottica calciomercato Inter. Il pupillo di Conte è pronto a firmare un contratto da 18 milioni di euro.

Con qualche rarissima eccezione a partita in corso, Antonio Conte in questa stagione ha sempre schierato l’Inter con la difesa a tre. Un modulo che è costato qualche svarione di troppo a Skriniar e che non ha permesso al nuovo arrivato Godin di ambientarsi bene. D’altra parte, però, ha consentito di far esplodere il giovane Bastoni e soprattutto ha esaltato le qualità di Stefan De Vrij. Con il gol contro la Roma di domenica scorsa, il centrale olandese è arrivato a quota 4 in questa stagione. Ma a sorprendere è la percentuale di lanci lunghi riusciti (quasi il 90%) che ne fanno il miglior regista difensivo della Serie A davanti a Bonucci. Normale quindi che l’ex laziale abbia attirato l’attenzione di alcuni top club: dalla stessa Juventus che cerca un erede del suo capitano, agli inglesi del Manchester City fino agli spagnoli del Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Lautaro Martinez elogia Conte e fa una promessa sul futuro

Inter, ESCLUSIVO: ricca offerta di rinnovo a De Vrij

Conte lo ritiene una pedina imprescindibile per il suo scacchiere ed ha chiesto al gruppo Suning di fare uno sforzo per non cederlo a prescindere dall’offerta che dovesse arrivare in Via della Liberazione. Ma c’è di più: secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, il club nerazzurro ha proposto a De Vrij il rinnovo del contratto per un’altra stagione (portando la scadenza al 2024, ndr) con adeguamento dell’ingaggio. Un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione – contro gli attuali 3,8 milioni – per un totale di 18 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, derby col Milan per James Rodriguez: prezzo stracciato!

Al termine della stagione si attende la risposta ufficiale di De Vrij, ma visto il suo ambientamento a Milano ed il suo feeling con compagni, dirigenza e tifosi, filtra ottimismo sul buon esito della trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, tensione Zaniolo-Roma: l’Inter torna in corsa