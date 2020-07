DIRETTA Inter-Fiorentina, segui la cronaca LIVE in tempo reale

La trentacinquesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Fiorentina allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita la Fiorentina in un match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono tornare al successo dopo il pareggio esterno contro la Roma per scavalcare di nuovo l’Atalanta al secondo posto in classifica e staccare la Lazio. Dall’altro i viola di Iachini, già aritmeticamente salvi, vanno a caccia di un successo di prestigio per scalare la graduatoria. All’andata finì con un pareggio 1-1. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.