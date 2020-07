Calciomercato, torna all’Inter | Adesso è UFFICIALE

Le ultime di calciomercato Inter si soffermano su Joao Mario e l’ufficialità del suo ritorno nel club nerazzurro

La notizia nell’aria da un po’ ora è ufficiale, Joao Mario torna all’Inter. La Lokomotiv Mosca ha infatti deciso di non esercitare il diritto di riscatto, fissato a 18 milioni, ufficializzando la partenza del portoghese attraverso i propri canali social. “Joao Mario lascia la Lokomotiv dopo la scadenza del prestito. Nella nostra squadra, Joao ha giocato 22 partite, segnato un goal, servito cinque assist e si è classificato al secondo posto nel campionato russo. Ti ringraziamo ed auguriamo successo nella tua futura carriera!”.

Calciomercato Inter, Joao Mario di nuovo un ‘problema’ per Marotta

Ora Joao Mario torna ad essere un ‘problema’ di Marotta e in generale della dirigenza che dovrà trovargli una nuova sistemazione. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurr. L’Inter potrebbe tentare di utilizzarlo come pedina di scambio, ma non si può escludere una nuova cessione in prestito, con annesso diritto di riscatto.

