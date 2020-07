Giroud sfuma definitivamente: ”Lotterò per il Chelsea, voglio l’Europeo”

Olivier Giroud non arriverà all’Inter. Rimasto al Chelsea con la firma sul rinnovo nonostante l’arrivo di Werner, il bomber ha parlato ai microfoni di ‘Infosport+’ così: “A gennaio sono stato davvero vicino all’addio al Chelsea, poi Lampard ha iniziato a darmi fiducia e le cose sono cambiate. Ho firmato il rinnovo con il Chelsea e lotterò per questa maglia anche per conquistare l’Europeo. Voglio vincere ancora anche con la Francia, proverò a battere altri record, magari superare le 100 presenze e sorpassare Platini al secondo posto della classifica dei marcatori di tutti i tempi” ha concluso.

