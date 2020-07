Inter, super scambio in Premier | Il bomber che ‘manda via’ Lautaro

Rebus attacco per l’Inter che dipende molto dalle sorti di Lautaro. Intanto i nerazzurri pensano ad un super scambio per arrivare ad un nuovo attaccante

Attacco sempre in costante fermento in casa Inter. Dalla situazione dubbia di Alexis Sanchez al solito Lautaro Martinez sempre nel mirino del Barcellona nonostante le evidenti difficoltà di trovare un accordo economico con l’Inter che continua a non smuoversi dalla propria posizione. Intanto lo stesso club nerazzurro non rimane con le mani in mano ed anzi si guarda attorno proprio sul fronte centravanti rimettendo gli occhi su un vecchio pallino. Non è infatti da escludere un ritorno di fiamma dell’Inter per Gabriel Jesus, cercato già in passato e poi finito al Manchester City alla corte di Guardiola dove si gioca il posto con Aguero. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Gabriel Jesus per Skriniar: scambio e via Lautaro

Per arrivare a Gabriel Jesus l’Inter potrebbe approfittare del forte interessamento da parte del Manchester City per Milan Skriniar, che quest’anno ha vissuto molti alti e bassi nella difesa a tre di Conte. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto proprio uno scambio alla pari tra i due calciatori, valutati circa 60 milioni di euro.

Con l’eventuale arrivo brasiliano si riaprirebbe la pista Lautaro-Barcellona, il tutto tra la fine del campionato e la fine della stagione. L’argentino è infatti attualmente scontento e vorrebbe trasferirsi al Barça con cui ha un accordo ci 5 anni a 12 milioni.

