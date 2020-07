E’ finita con uno scialbo 0-0 la sfida fra Inter e Fiorentina valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Il punto non accontenta certo i nerazzurri, fermati due volte dal palo. La squadra di Antonio Conte rimane così dietro l’Atalanta e regalaalla Juventus il match-point scudetto. Senz’altro positivo per i viola, invece, il risultato ottenuto al ‘Meazza’. Interlive.it vi offre gli highlights dell’incontro.

