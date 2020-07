DIRETTA Genoa-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

La trentaseiesima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Genoa e Inter allo stadio Marassi. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter fa visita al Genoa nel terzo anticipo valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno. Da una parte i nerazzurri di Conte vogliono tornare al successo dopo due pareggi di fila per scavalcare l’Atalanta e riprendersi il secondo posto in classifica, mentre dell’altra i rossoblu di Nicola provano ad allungare la striscia di due vittorie consecutive per avvicinarsi alla salvezza aritmetica. All’andata finì 4-0 per i meneghini. Interlive.it vi offre la sfida del Ferraris in tempo reale.