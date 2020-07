Marotta: “Penalizzati dal calendario” | Poi spegne il ‘sogno’ Messi

Le dichiarazioni rilasciate dall’Ad dell’Inter Beppe Marotta prima della sfida col Genoa valevole per la 36esima giornata di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima di Genoa-Inter. Da Sanchez a Messi fino al calendario, ecco le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro raccolte da Interlive.it:

Calciomercato Inter, Marotta: “Sanchez questione anomala non risolta. Messi fantacalcio”

SANCHEZ – “E’ una questione anomala purtroppo non risolta. Stiamo ancora lavorando per trattenerlo almeno fino alla fine dell’Europa League”.

MESSI – “Parliamo di fantacalcio. Non è un obiettivo, poi Messi intende proseguire la sua carriera e la sua vita a Barcellona”.

RIMPIANTO SCUDETTO – “Siamo contenti del nostro cammino, della nostra crescita ma ovvio che qualche piccolo rammarico c’è. Va però detto che il campionato di quest’anno è stato anomalo, dunque è difficile fare valutazioni sia sulle squadre che sui giocatori. Ora dobbiamo finire bene questa stagione, il secondo posto sarebbe un traguardo importante, e prepararci alla prossima che non sarà sicuramente facile per via di questa”.

CALENDARIO – “Se c’ero il giorno della compilazione? Ero presente e di certo siamo stati penalizzati. Tuttavia non biasimo la Lega, che il tutto comunque serva da stimolo per capire che i particolari spesso nel calcio fanno la differenza”.

