Ipotesi da fantamercato: ”Boga ideale per Conte e Lukaku”

Paolo Condò, nota penna del giornalismo sportivo italiano, ha rilasciato a ‘Sky Sport’ delle dichiarazioni che sanno di messaggio all’Inter per l’attacco: “Lukaku è un calciatore molto forte, intelligentissimo, ideale per il gioco di Conte. Potremmo definirlo come la portaerei dell’Inter: ora servono gli aerei. Caratteristiche? Servirebbe un attaccante che salti l’uomo per creare la superiorità numerica. Credo che in Serie A ci sia un giocatore, tale Boga, che ne salta parecchi. Penso sia l’ideale per Conte e il bomber belga” ha detto.

