DIRETTA Inter-Napoli: segui la cronaca LIVE in tempo reale

La trentasettesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Napoli allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter riceve il Napoli nel secondo anticipo valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono dare seguito al successo contro il Genoa per blindare il secondo posto in classifica. Dall’altro i partenopei di Gattuso, che non hanno più obiettivi concreti, vogliono prepararsi al meglio alla Champions. All’andata finì con 3-1 per i meneghini. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.