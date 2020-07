Da Lukaku a Koulibaly, ecco le probabili formazioni del match Inter-Napoli in programma stasera al ‘Meazza’ e valevole per la 37esima giornata di Serie A

Rivoluzione di Conte nella sfida di stasera contro il Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Appiano, infatti, il tecnico dell’Inter dovrebbe cambiare ben sette giocatori rispetto alla squadra mandata in campo dall’inizio contro il Genoa sabato scorso al ‘Ferraris’. Lo stravolgimento partirà dalla difesa, in pratica del tutto resettata: de Vrij dovrebbe riprendersi il posto al centro a scapito di Ranocchia, ai lati dell’olandese D’Ambrosio e Bastoni con Skriniar e Godin destinati quindi al ritorno in panchina.

A metà campo dovrebbe essere essere confermato solo Brozovic. Favorito per giocargli affianco Nicolò Barella, di rientro dalla sospensione e al posto dello squalificato Gagliardini. Sugli esterni rifiateranno Moses e Biraghi e torneranno dal primo minuto Candreva e Young. Davanti doppio ballottaggio: il primo tra Eriksen e Borja Valero con il danese leggermente favorito, il secondo tra Sanchez e Lautaro con il cileno in netta pole. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Anche Gattuso intenzionato a cambiarne molti rispetto alla sfida col Sassuolo. A centrocampo dovrebbe rivedersi Zielinski, nel tridente l’ex Politano favorito su Callejon. Arbitrerà Valeri di Roma 2.

Probabili formazioni Inter-Napoli

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Pirola, D’Ambrosio, Biraghi, Moses, Agoume, Borja Valero, Lautaro, Esposito. All.: Conte.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Politano, Milik, Lozano. A disp.: Ospina, Karnezis, Luperto, Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Lobotka, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Insigne, Younes. All.: Gattuso.

ARBITRO: Valeri di Roma 2

