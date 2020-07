La sfida di ieri contro il Napoli ha consentito a Marotta e soci di osservare da vicino le qualità di Alex Meret. Il portiere azzurro potrebbe essere l’erede di Handanovic

L’età avanza anche per Samir Handanovic che ieri sera dopo un periodo di appannamento ha comunque messo in mostra un’ottima prova nel successo dell’Inter contro il Napoli. Ciononostante la società nerazzurra inizia a guardarsi intorno vista la carta d’identità dell’estremo difensore sloveno che intanto l’anno prossimo dovrebbe essere coadiuvato dal più giovane Ionut Radu di ritorno da un giro di prestiti. Qualora però il rumeno non dovesse convincere ecco che l’Inter potrebbe decidersi a sferrare l’assalto ad un vecchio pallino: Alex Meret. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: la Juventus propone un nuovo scambio

Calciomercato Inter, Pastorello ‘spinge’ per Meret: la possibile offerta

Buona la prova messa in scena da Alex Meret ieri sera sotto gli occhi di Marotta e dell’intera società Inter. Il portiere classe 1997, al netto di una leggera indecisione sulla rete di Lautaro, ha per il resto mostrato doti e personalità di grande livello. In questo senso qualora Radu non dovessero convincere al 100% per l’eredità di Handanovic ecco che i nerazzurri potrebbero spingere per l’azzurro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, l’affare si chiude | Ecco tutti i dettagli

Gattuso infatti non ritiene Meret indispensabile per il futuro vista la volontà di giocare con un portiere abilissimo con i piedi come Ospina. In questo senso potrebbe tornare in auge l’agente Pastorello che ‘spingerebbe’ da tempo con l’Inter per il suo assistito tra i pali. Per convincere il Napoli i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto 40 milioni o in alternativa 20 più il cartellino di Sensi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Skriniar | 30 milioni per l’erede