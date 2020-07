Inter-Napoli è finita con il risultato di 2-0 in favore dei nerazzurri, tornati così al secondo posto in classifica a una giornata dal termine del campionato di Serie A. Decisivi i gol di D’Ambrosio a inizio primo tempo e di Lautaro Martinez a un quarto d’ora dal triplice fischio. Interlive.it vi offre gol e highlights della sfida andata in scena al ‘Meazza’.

