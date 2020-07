Conte vuole un grande mediano per la prossima stagione. Il primo desiderio del tecnico dell’Inter è Kante, ma in queste ore è spuntato fuori anche il nome di Ndidi

Non solo Arturo Vidal, per il centrocampo Antonio Conte desidera anche un altro big: N’Golo Kante. Già allenato al Chelsea, il francese non sarebbe più un intoccabile per il club inglese, che tuttavia chiederebbe non meno di 60 milioni di euro per il cartellino. Necessario quindi un grande investimento da parte di Suning, considerato poi l’ingaggio netto superiore ai 9 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: la Juventus propone un nuovo scambio

Calciomercato Inter, Ndidi costa più di Kante: i dettagli

Normale che Marotta si guardi intorno, alla ricerca di profili alternativi. In tal senso stamane sono stati rilanciati i nomi di due giocatori del Tottenham di Mourinho, Moussa Sissoko e Tangy Ndombele. Il ‘Corriere dello Sport’ ha poi accostato ai nerazzurri Wilfred Ndidi, nigeriano di 23 anni pilastro del Leicester di Brendan Rodgers e considerato uno dei migliori prospetti a livello internazionale, una sorta di ‘nuovo Kante’. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, il classe ’96 di Lagos costa più di Kante, ovvero sugli 80 milioni di euro. Le ‘Foxes’ sono notoriamente bottega carissima, lo conferma pure la cessione (record) dell’anno scorso di Maguire al Manchester United, peraltro Ndidi è visto come un futuro crack, con prospettive da Real Madrid.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, rossonero a zero | La risposta di Conte

Calciomercato Inter, via Skriniar | 30 milioni per l’erede