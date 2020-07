Calciomercato Inter, Tonali in arrivo | I dettagli dell’affare col Brescia

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Sandro Tonali. Il centrocampista è prossimo a diventare un calciatore nerazzurro

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, l’Inter è a un passo dal chiudere l’affare Tonali. Come riporta ‘Sportmediaset’, Marotta ha raggiunto una intesa di massima col Brescia sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni di euro più obbligo di riscatto nel giugno 2021 fissato a 22-23 milioni. Il centrocampista classe 2000 si legherà al club targato Suning con un contratto quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione. Dunque operazione Tonali in ‘stile Barella’ e investimento complessivo di 58 milioni di euro considerato l’ingaggio al lordo per i prossimi cinque anni del calciatore nativo di Lodi.

