Alaba sempre più lontano: si è offerto al Barcellona

Alaba sempre più lontano: si è offerto al Barcellona

David Alaba continua ad essere un nome spendibile sul mercato estero. Il rinnovo complicato con il Bayern Monaco lo accosta alle grandi del vecchio continente, tra cui l’Inter che sogna un clamoroso colpo per la difesa. In scadenza nel 2021, stando alle ultimissime riferite da ‘Sport’, si sarebbe offerto al Barcellona che a sua volta punterebbe a prenderlo a parametro zero. Le richieste del giocatore sono di circa 20 milioni annui, una cifra clamorosa che Alaba intende guadagnare anche a costo di aspettare un anno per venire incontro al club catalano.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro