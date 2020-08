Inter, ritorno Sensi | Buone notizie da Appiano Gentile

Le ultime news Inter si concentrano su Stefano Sensi in vista della sfida di Europa League contro il Getafe in programma mercoledì sera

Conte può tornare a sorridere, almeno parzialmente. Stando a ‘Sky Sport’, oggi Stefano Sensi ha svolto tutta la seduta con il gruppo e dunque a meno di clamorose sorprese tornerà fra i convocati per il match di Europa League contro il Getafe in programma mercoledì sera in Germania. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Naturalmente il centrocampista umbro non potrà essere schierato dal primo minuto, bensì una risorsa da poter sfruttare quantomeno nell’ultimo scorcio di partita.

