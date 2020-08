Clamorosa mossa per la rottura Conte-Inter: licenziamento per giusta causa

Clamorosa mossa per la rottura Conte-Inter: licenziamento per giusta causa

Si profila una clamorosa mossa in casa Inter in vista della situazione legata a Conte. Secondo ‘Calciomercato.it’, non è da escludere un licenziamento per giusta causa nei confronti dell’allenatore. Il legale Cappellini sta valutando questa soluzione sulla base dei comportamenti del tecnico, giudicati come una grave condotta che ha leso l’immagine della società. Così facendo, la stessa potrebbe non dover pagare una cifra monstre per l’allontanamento del tecnico salentino. E per la sostituzione continua a farsi il nome di Allegri, profilo che già l’aveva sostituto alla Juventus, mentre non è da escludere l’arrivo di Mauricio Pochettino che aiuterebbe l’inserimento di Eriksen e lo farebbe giocare nelle migliori condizioni possibili.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro