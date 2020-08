DIRETTA Inter-Getafe: segui la cronaca LIVE in tempo reale

Gli ottavi di finale di Europa League mettono di fronte Inter e Getafe alla Veltins Arena. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter affronta il Getafe nel match di sola andata in campo neutro valido per gli ottavi di finale di Europa League. Da un lato i nerazzurri di Conte sono arrivati a questo appuntamento dopo il terzo posto nel girone di Champions ed aver eliminato il Ludogorets ai sedicesimi. Dall’altro gli spagnoli di Bordalas si sono piazzati al secondo posto del loro gruppo ed hanno avuto la meglio sull’Ajax. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti con la vincente tra Bayer Leverkusen e Rangers. Interlive.it vi offre la sfida della Veltins Arena di Gelsenkirchen in tempo reale.