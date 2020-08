Da Godin e Lukaku ad Arambarri e Mata, ecco le probabili formazioni della sfida Inter-Getafe valevole per gli ottavi di Europa League

Non sembrano esserci dubbi sull’undici che Antonio Conte manderà in campo stasera nel match contro il Getafe valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Verso la conferma l’intera formazione che ha giocato dall’inizio la gara con l’Atalanta di sabato scorso vinta 2-0 e valsa il secondo posto finale in campionato: dunque ancora fuori Eriksen, scelta che – se venisse poi confermata – farebbe senz’altro molto discutere. In difesa Godin e Bastoni ai lati di de Vrij, sugli esterni D’Ambrosio e Young, in mediana Barella e Gagliardini con Brozovic in cabina di regia. Davanti Lukaku e Lautaro Martinez, con qualche piccola chance per Sanchez di rubare il posto all’argentino. Si rivede Sensi, che però partirà naturalmente dalla panchina. Gli spagnoli di mister Bordalas col classico 4-4-2, Mata e Rodriguez coppia d’attacco. Arbitrerà l’inglese Taylor.

Probabili formazioni Inter-Getafe

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Skriniar, Ranocchia, Candreva, Moses, Biraghi, Borja Valero, Agoume, Sensi, Eriksen, Sanchez, Esposito. All.: Conte

GETAFE (4-4-2): David Soria; Damian, Djene, Exteita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata, Angel Rodriguez. A disp.: Chichizola, Cabaco, Chema, Acosta, Etebo, Portillo, Timor, Jason, Molina, Fajr, Hugo Duro, Ndiaye. All.: Bordalas

ARBITRO: Taylor (Ing)

