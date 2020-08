Calciomercato Inter, cessione in Spagna | Spunta la cifra

Tra gli esuberi di casa Inter c’è anche Matias Vecino finito in lista di sbarco. Per il centrocampista uruguaiano spunta l’ipotesi spagnola

Non solo acquisti ma anche cessioni per l’Inter che dovrà sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte andando a trovare una sistemazione a quei calciatori che hanno trovato meno spazio. Tra questi c’è sicuramente Matias Vecino, che complice anche qualche problema fisico di troppo non è riuscito a convincere appieno il tecnico salentino, motivo per cui in estate dovrebbe partire verso una nuova meta. Lo scorso gennaio il centrocampista uruguaiano era ad un passo dall’Everton, che però non ha messo sul tavolo una proposta che potesse convincere i nerazzurri. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il Valencia torna alla carica per Vecino: la situazione

Nella prossima finestra di calciomercato la cessione di Vecino appare quindi ormai cosa certa con la società nerazzurra che sembra orientata su altri profili. Servirà comunque la proposta giusta per convincere Marotta a liberarsi del mediano uruguaiano, che ha chiuso anzitempo la stagione con l’operazione al menisco.

In questo senso potrebbe tornare in auge il Valencia, dopo i primi approcci di un paio di mesi fa, club col quale l’agente Lucci ha eccellenti rapporti. L’Inter è pronta a dire sì per una quindicina di milioni.