Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima del match Inter-Getafe valevole per gli ottavi di Europa League

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima di Inter-Getafe. Ecco le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro raccolte da Interlive.it:

CONTE – “Devo dire che sabato si è concluso un capitolo molto importante, il campionato. Un campionato anomalo per tutto quello che è successo. Oggi se ne riapre un altro, quello dell’Europa League che cercheremo di onorare al massimo con grande spirito di attaccamento alla maglia e a questa società nel rispetto degli obiettivi prefissati. Ci sono i margini per continuare insieme? Sono molto concentrato su questa serata spartiacque, devo dire che Conte ha rilasciato una dichiarazione molto esplicita all’agenzia Ansa, una dichiarazione molto chiara. Chi è nel mondo del calcio sa che queste dinamiche fanno parte del gioco, da parte nostra non c’è alcuna presa di posizione. Ripeto, in questo momento è meglio restare concentrati su stasera e un evento importante per l’Inter. Credo che tutte le componenti della società mirano a raggiungere obiettivi comuni, a togliersi delle soddisfazioni. C’è una unità d’intenti. Gli argomenti di discussione con Conte? Ripeto, stasera la concentrazione deve essere solo a questa partita. Il lavoro fatto fin qui è buono, ma di principio non bisogna mai accontentarsi”. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

SANCHEZ – “Domani in mattina l’ufficialità. E’ interamente dell’Inter con un contratto triennale, sarà parte importante di questa squadra e felici di averlo con noi”.

