Rafinha verso la Cina: l’ex nerazzurro sogna la Premier League

Rafinha verso la Cina: l’ex nerazzurro sogna la Premier League

Il Barcellona potrebbe cedere Rafinha a titolo definitivo. Dopo l’esperienza col Celta Vigo, secondo ‘Sport’ lo Shanghai Shenhua sarebbe disposto a pagare i 16 milioni di euro della clausola rescissoria per averlo subito. L’ex Inter preme per una chiamata dalla Premier League prima di prendere seriamente in considerazione questa possibile avventura.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro