Calciomercato Inter, affare con la Roma | Fonseca ‘chiama’

Di ritorno dal prestito alla Lokomotiv Mosca, Joao Mario è in attesa di capire la sua prossima tappa. Lo vogliono in Francia ma attenzione alla Serie A

Tante le questioni in sospeso di casa Inter con particolare attenzione ai calciatori in uscita ed in particolare a coloro che sono di rientro dai prestiti. Dal destino sospeso di Perisic a quello di Lazaro e soprattutto Joao Mario: i casi di certo non mancano. In particolar modo è interessante il futuro del centrocampista portoghese, non riscattato dalla Lokomotiv Mosca, ed in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Intanto l’ex Sporting Lisbona è recentemente passato ufficialmente alla scuderia dell’agente Federico Pastorello, spesso coinvolto negli affari di casa Inter. Insieme punteranno a trovare una nuova squadra in via definitiva a Joao Mario. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, interesse dalla Serie A per Joao Mario: le cifre

Joao Mario, appena passato a Pastorello, è dunque sul mercato e potrebbe anche finire in Francia dopo gli interessamenti degli anni scorsi. Non è comunque da escludere persino una permanenza in Serie A con un club come la Roma che potrebbe mettere gli occhi su di lui.

I giallorossi infatti punterebbero sul connazionale Paulo Fonseca per provare a rigenerare il centrocampista lusitano per il quale l’Inter comunque non vorrebbe scendere sotto una richiesta di 15 milioni di euro. Il club nerazzurro al limite potrebbe acconsentire ad una proposta da 10/12 milioni più bonus anche per evitare minus valenze.