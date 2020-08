Calciomercato Inter, rivoluzione in difesa | Cash e scambio col PSG

Con l’eventuale addio di Antonio Conte alla panchina dell’Inter potrebbe cambiare anche il futuro nerazzurro di Stefan de Vrij. Possibile offerta dal PSG

Un alone di mistero copre al momento l’Inter del prossimo anno ed in particolar modo la guida tecnica. Le esternazioni di Conte post Atalanta hanno mischiato le carte facendo ipotizzare concretamente anche un addio dello stesso salentino al termine dell’attuale stagione. Qualora l’allenatore salentino dovesse davvero separare il proprio cammino dai nerazzurri, tra i papabili sostituti c’è l’ex Juve Massimiliano Allegri che in caso di arrivo a Milano modificherebbe assetto tattico e strategie di mercato dell’Inter. In questo senso potrebbe mutare anche il destino di Stefan de Vrij. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, con Allegri cambia il futuro di de Vrij: offerta e scambio dal PSG

Con l’eventuale arrivo di Max Allegri a Milano a rischiare la poltrona sarebbe Stefan de Vrij, leader assoluto della difesa a tra anche in nerazzurro ma che potrebbe essere penalizzato dal probabile ritorno all’assetto a quattro che al contrario potrebbe favorire una permanenza di Skriniar.

Per il difensore olandese può provarci il PSG con un’offerta da 55 milioni di euro più Bernat, in scadenza contrattuale nel 2021. La risposta dell’Inter sarebbe però negativa, in quanto per l’ex centrale della Lazio vorrebbe una proposta da 70 milioni.

