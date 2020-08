Messi preoccupa il Barcellona: il sogno Inter diventa possibile

Il Barcellona è seriamente preoccupato per la situazione inerente a Messi. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, in casa Inter c’è riserbo assoluto sulla presunta trattativa col giocatore che a sua volta sta temporeggiando per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021. In Catalogna sperano nelle elezioni ma in Messi sta aumentando il dubbio in merito al futuro: rimanere o tentare l’avventura in Italia? Suning prepara il colpo grosso e attorno a sé potrebbe avere a disposizione un nutrito numero di sponsor che possono fare la differenza a livello economico. In casa Inter si lavora per il colpo grosso che settimana dopo settimana non appare un sogno così impossibile…

