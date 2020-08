Musso non tramonta: ”Pronto per una big, carriera come Handanovic”

Musso non tramonta: ”Pronto per una big, carriera come Handanovic”

Julio Velazquez, ex allenatore dell’Udinese, sponsorizza Musso per una big italiana o estera. Intervistato da Calciomercato.com, ha rilasciato queste parole: “Musso è un ragazzo straordinario, era un portiere molto forte quando è arrivato, ora è migliorato ancora di più. Musso è pronto per una big e credo che potrà fare la stessa carriera di Handanovic visto che si parla di lui in ottica Inter” ha concluso.

