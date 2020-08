Van Persie: “Inter favorita ma non scarterei lo Shakhtar”

Inter-Shakhtar, la Uefa ha scelto Robin Van Persie per presentare la seconda semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk. L’ex calciatore vede i nerazzurri leggermente favoriti e ha pronosticato un 2-1

INTER-SHAKHTAR VAN PERSIE/ Il sito ufficiale dell’Uefa ha scelto l’ex attaccante Robin Van Persie, per presentare la sfida di lunedì sera allo stadio Merkur Spiel Arena di Dusseldorf tra Inter e Shakhtar Donetsk. Queste le sue prime dichiarazioni: “L’Inter è sempre stata una grande società, ma non sempre come adesso. Antonio Conte ha portato struttura ed è chiaro come vuole che giochino. Mi ha detto che l’allenatore è molto chiaro su come vuole che la squadra giochi in tutte le posizioni. E vuole che la sua squadra sia super, super in forma. Quindi dipende principalmente da lui. Hanno avuto grandi giocatori per molti, molti anni, ma ora agiscono davvero come una squadra. Romelu Lukaku ha fatto altrettanto bene in campionato come in Europa League. Ha ritrovato la fiducia e posso vedere chiaramente che la squadra e l’allenatore sono in sintonia. Stanno andando molto bene”. Questo invece il suo pensiero sulla squadra ucraina: “Lo Shakhtar è una squadra sensazionale in transizione con alcuni giocatori brillanti come Taison e Junior Moraes. Ho giocato contro di loro con l‘Arsenal, il Manchester United e negli spareggi di Champions League con il Fenerbahçe. Sono mentalmente molto forti e non importa se non giocano davanti al proprio pubblico. In ogni situazione, fanno solo quello che sanno fare meglio, e cioè giocare molto bene a calcio. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri

Naturalmente ha voluto dare il suo personale pronostico sulla sfida e ha spiegato: “L’Inter sta andando molto bene, con un ottimo allenatore e con ottimi giocatori. Sta vincendo, ma Shakhtar... Difficile dirlo, ma sulla base delle mie partite non li scarterei, perché questi ragazzi giocano qualunque cosa, davanti o meno ai tifosi locali. Quindi è difficile, ma io scommetterei sull‘Inter in questa partita”. Gli hanno domandato di provare a dire un risultato e lui ha risposto: ” Dico 2-1″.