Calciomercato Inter, apertura del top player | ‘Regalo’ ad Allegri

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto la disponibilità del big a trasferirsi in nerazzurro. E’ un pallino di Massimiliano Allegri, in pole per l’eventuale post Conte

Resta caldo, anzi caldissimo il nome di Massimiliano Allegri per la panchina dell’Inter. Del resto il chiarimento tra Steven Zhang, alias la proprietà e Antonio Conte ancora non c’è stato. E quando ci sarà, sicuramente al termine dell’Europa League, non è detto che possa portare alla permanenza ad Appiano del tecnico salentino. I suoi ‘problemi’ con la dirigenza non sono roba di poco conto, quindi trovare un punto d’incontro sarà impresa ardua. Anche per questo motivo l’ex Juventus rimane d’attualità, tanto che sono già usciti fuori alcuni nomi di calciatori che potrebbe chiedere di acquistare alla società. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Calciomercato, dalla Spagna: via libera di Kroos per il trasferimento all’Inter. Le cifre

Uno di questi è Toni Kroos, centrocampista tedesco di 30 anni tra i migliori al mondo e forse propenso a dire addio al Real Madrid per tentare una nuova esperienza altrove. Per ‘Don Balon’ il club di viale della Liberazione lo ha già contattato, riscontrando subito una sua disponibilità a trasferirsi a Milano. Il suo arrivo all’Inter è legato appunto all’approdo di Allegri, considerato che in caso di permanenza di Conte gli obiettivi per la mediana sarebbero altri, in particolare Kante e Ndombele oltre naturalmente a Vidal. In scadenza nel giugno 2023 e con uno stipendio di circa 11 milioni di euro, per il cartellino di Kroos servirebbe senz’altro una proposta superiore ai 50 milioni di euro.

