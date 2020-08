Adani: “Eriksen è il giocatore più creativo ma Conte ha le sue certezze”

Inter-Shakhtar, l’ex giocatore Daniele Adani ha voluto dare le sue delucidazioni sulla sfida di questa sera valida per la finale di Europa League. L’ex difensore vedrebbe bene in campo Eriksen ma capisce le scelte di Conte

INTER-SHAKHTAR ADANI DICHIARAZIONI/ Questa sera alle ore 21 allo stadio Merkur Spiel Arena di Dusseldorf, si sfideranno Inter e Shakhtar per un posto in finale di Europa League, dove è già qualificato il Siviglia che ha battuto 2-1 il Manchester United. Direttamente dagli studi di Sky Sport l’ex difensore Daniele Adani, ora apprezzato commentatore e opinionista per la tv sportiva satellitare, ha voluto dare il suo parere sulla partita.

