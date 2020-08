DIRETTA Inter-Shakhtar Donetsk: segui la cronaca LIVE in tempo reale

La seconda semifinale di Europa League mette di fronte Inter e Shakhtar Donetsk a Dusseldorf. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter affronta lo Shakhtar Donetsk in una gara di sola andata in campo neutro valida come seconda semifinale di Europa League, tra due formazioni provenienti dalla Champions. Da un lato i nerazzurri di Conte sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Ludogorets ai sedicesimi, il Getafe agli ottavi e il Bayer Leverkusen ai quarti. Dall’altro gli ucraini di Castro hanno avuto la meglio nell’ordine sul Benfica, sul Wolfsburg e sul Basilea. Chi passa il turno se la vedrà in finale venerdì prossimo contro il Siviglia. Interlive.it vi offre la sfida della Merkur Spiel Arena di Dusseldorf in tempo reale.