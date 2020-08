97 milioni per lo scudetto: Emerson, Vidal, Kanté e Dzeko nel mirino

97 milioni per lo scudetto: nel mirino Emerson, Vidal, Kanté e Dzeko

L’Inter attende la conclusione dell’Europa League per puntare forte sul mercato. Stando alle ultime, i nerazzurri sarebbero propensi a spendere ben 97 milioni per un poker di colpi: nel mirino Emerson Palmieri, Vidal, Dzeko e Kanté, quest’ultimo pupillo di Conte. Per il doppio colpo dal Chelsea potrebbero ‘bastare’ circa 70 di milioni, mentre i restanti 27 andrebbero spesi per prendere l’attaccante della Roma e il cileno del Barcellona, entrambi in uscita.

