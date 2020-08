Calciomercato Inter, pazza idea dalla Spagna | Scambio shock per Lukaku

Stagione sontuosa per Romelu Lukaku che avrebbe addirittura attirato le attenzioni del Real Madrid. Spunta la clamorosa ipotesi di scambio

Con la doppietta rifilata allo Shakhtar Donetsk, Romelu Lukaku è salito a quota 33 gol stagionali proseguendo così l’inseguimento alle 34 reti di Ronaldo nella sua prima annata all’Inter. L’ultimo giocatore nerazzurro ad aver chiuso la stagione con oltre 30 gol è stato Samuel Eto’o, con 37 reti nel 2010/2011. Numeri da urlo quindi quelli del centravanti belga arrivato tra lo scetticismo ed ora punto inamovibile della squadra di Conte che si giocherà la vittoria dell’Europa League. Un vero e proprio exploit quello del bomber belga che ha anche attirato le mire del Real Madrid. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, super scambio col Real Madrid per Lukaku: pazza idea

Secondo quanto riportato dalla Francia da ‘le10sport.com’, il Real Madrid starebbe seriamente iniziando a pensare a Romelu Lukaku per l’attacco. I ‘blancos’ hanno infatti la necessità di trovare un bomber per il futuro visti i quasi 33 anni di Karim Benzema. La stagione sontuosa del belga non è naturalmente passata inosservata e non è da escludere che gli spagnoli possano proporre un’offerta allettante.

Stando a quanto sottolineato dai colleghi di ‘CalciomercatoWeb.it’ il Real potrebbe mettere sul piatto 40 milioni di euro cash più il cartellino di Toni Kroos, valutato 55 e nel mirino dell’inter. Il tedesco piace molto a Marotta ma Lukaku è comunque incedibile.

